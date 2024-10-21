Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ekim 2024 16:12
Aynı anda birden fazla cihazla çalışmak bilgisi olan

Selam, küçük bir hastanede çalışmaktayım. Hastanede tomografi, röntgen, portabl röntgen, skopi, diş röntgen var ve biz 4 kişiyiz. İdare bizden hepsini birden, tek kişi 24 saat nöbetçi bırakarak kullanmamızı bekliyor. Tek nöbetçiye hepsini kullandırıyorlar. Bunu yaptırabilir mi? İtiraz ederken kullanabileceğimiz bir yönetmelik maddesi veya yasa var mı? Yardımcı olursanız çok minnettar kalırım. Teşekkürler.

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