Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ekim 2024 17:08
4B Memurlukta aday memurluk var mı?

Kadrolu memurlukta 1 yıl aday memurluk statüsü var.

4B Memurlukta aday memurluk var mı? Varsa süresi ne kadar.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
21 Ekim 2024 17:11
4B sözleşmeli kadroları devlet memurluğu sayılmadığı için adaylık durumu söz konusu değildir.
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