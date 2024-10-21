KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Ekim 2024 18:41
32.Dönem Pomem İlanı için etkinlik

Arkadaşlar merhaba

32.Dönem Pomem ilanının 2025'den önce gelmesi ve yaşı sınırda olanların mağdur olmaması için yarın X'te(Twitterde) saat 14:00'da gündem çalışması olacaktır.1 Tweet bile atsanız sesimizi duyurmaya katkısı olur

İlanın erken gelmesi sadece 95'liler için değil herkes için 1 hak kazanımıdır.

Geçen sene aralıkta gelmesi gereken ilan nisanda gelerek herkesin bir hakkı yandı.Bu seneden itibaren ilanlar aralık ayına sabitlenirse o hak tekrar kazanılır arkadaşlar

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