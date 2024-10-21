Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


21 Ekim 2024 19:19
Sağlık bakanlığı gih memuru il içi tayin

sağlık bakanlığında büro personeli olarak gih sınıfımemurum 1 yılım dolduğunda il içi yer değişikliği yapabilir miyim ilceden il merkezine

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