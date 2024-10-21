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Editörler : alex 10


21 Ekim 2024 19:45
Süper Lig Tahmin Yarışması 10. Hafta

Maç Başlangıcı 25 Ekim 2024 Saat: 20:00

Adana demir- Sivas

Hatay-Kayseri

Kasımpaşa-Samsun

Gaziantep-Konya

Alanya-Antalya

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Göztepe-Trabzon

Fenerbahçe-Bodrum

Başakşehir-Eyüp

Galatasaray-Beşiktaş

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Ankaragücü-Kocaeli

Erzurum-Keçiörengücü

Karagümrük-Adana

Bandırma-Sakarya

Skor Tahmini: Galatasaray-Beşiktaş

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