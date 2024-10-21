Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ekim 2024 21:17
İcra konusunda yardim almak istiyorum

Suan ilamsiz icra basvurulari var bilgi verebilirmisiniz


debug
Genel Müdür
21 Ekim 2024 22:22

Maaşin 1/4 unu keserler... 10 tane dosyan olsa da fazlasını kesemezler

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?memurlarda yaş haddinden dolayı zorunlu emeklilik yaşı yükseltilsin (mi) ?Asgari Ücrete %50 Zam İddiası!Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Yapılandırma kararıMemur ve Kamu işçici 2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEsnek ve Uzaktan Çalışma2828 ile hizmetli memur olan ne yapacak?

Sözlük

memurlar.net sözlük 1 yavuklu 2 Sözlük yazarları gazete çıkartsa 3 uzun süreli ilişkinin bittiği gün 1 ferrari filmi 2 Dil yanması 5 kırklar dağı 1 kredi kartı 3 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1 labada 1

Son Haberler

Polis memurunun aracını kundaklayan şüpheli tutuklandıAli Babacan: FETÖ gider METÖ gelirEski eşini öldüren sanığa ceza indirimi uygulanmadıTEM'de durdurulan araçta 140 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiFethiye'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi