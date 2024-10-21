Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ekim 2024 21:18
3+1 sözleşmeli görevlendirme veya becayiş

3+1 e bağlı sözleşmeli olup il dışı görevlendirme alan veya becayişi kabul olan var mı acaba ?

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