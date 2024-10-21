Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


21 Ekim 2024 21:19
3+1 e sözleşmeli personel görevlendirme veya becayiş

3+1 e bağlı sözleşmeli olup il dışı görevlendirme alan veya becayişi kabul olan var mı acaba ?

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