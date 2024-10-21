KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Ekim 2024 23:16
atama
kpss onlisans 78 puan bir işe yarar mı

Çok Yazılan Konular

Puan üstünlüğü21 Aralık önlisans Merkezi alım (3249) Bilgisayar teknikerliği sizce kaçla kapatırAdalet bakanlığı alımıKPSS Ortaöğretim Hakkında SoruApron memurluğu hk.Ders muafiyeti hakkındaMerkez Bankası Teknisyen Alımı1218-Kimya Ataması istiyoruzElektrik, elektronik teknisyenleri 2024 KPSS ortaögretim (lise) kaç puan aldınız ?BDDK Alımı

Sözlük

sorması ayıp olmasın da 3 güne bir söz bırak 5 çöreklenmek 1 yenidoğan çetesi 1 terbiyeli tel şehriye çorbası 3 İkiyüzlü insanlar 3 sanal sevgili 6 sözlerim çarpıtılıyor 4 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 17 teörist 2

Son Haberler

Başka bir bakım istasyonunda geçici görevlendirilen yol sürveyanının harcırah yanında turne tazminatı talebi reddedildi22 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıBabası ve kardeşini öldürüp evi ateşe verdiArdahan'da tırın çarptığı 74 küçükbaş hayvan telef olduPolis memurunun aracını kundaklayan şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi