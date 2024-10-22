Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

Merhaba, MEB'e bağlı özel bir kurstan uzaktan eğitimle bilgisayar işletmenliği sertifikası aldım. Sınavlar yüz yüzeydi ve meb onaylı kurs bitirme belgesi de verdiler. edevletten de görebiliyorum.6225 nitelik kodunda meb onaylı bilgisayar işletmenligi sertifikasına sahip olmak dedigi icin gecerlidir diye düşünüyorum ama yine de aklıma takıldı kursun online olması işe alımda bir sıkıntı yaratır mı? Bunu nereden öğrenebilirim?

Merhaba, MEB'e bağlı özel bir kurstan uzaktan eğitimle bilgisayar işletmenliği sertifikası aldım. Sınavlar yüz yüzeydi ve meb onaylı kurs bitirme belgesi de verdiler. edevletten de görebiliyorum.6225 nitelik kodunda meb onaylı bilgisayar işletmenligi sertifikasına sahip olmak dedigi icin gecerlidir diye düşünüyorum ama yine de aklıma takıldı kursun online olması işe alımda bir sıkıntı yaratır mı? Bunu nereden öğrenebilirim?