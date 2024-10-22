öğretim görevliliğinden sağlık Bakanlığına

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : supporters.
Çok Yazılan Konular
2024 Ekim DoçentlikAraştırma Görevliliğinden KPSS A grubu mesleklerinde geçişÖğretim Görevliliği kalıcı kadro mu?Docent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriDocentlik basvurusu basarisiz olanlar veya etik ihlal ile suclananlar idari dava acmalimi?Doçentlik unvanını almış, ancak doçentlik kadrosuna atan(a)mamış olanların 15.01.2023 tarihi ....akademik teşvik yardım TÜBİTAK 2219 Programı 2024 1. Dönem BaşvurularıYurtdışındaki bir kurumdan maaş alma
Sözlük
Son Haberler
Başka bir bakım istasyonunda geçici görevlendirilen yol sürveyanının harcırah yanında turne tazminatı talebi reddedildi22 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıBabası ve kardeşini öldürüp evi ateşe verdiArdahan'da tırın çarptığı 74 küçükbaş hayvan telef olduPolis memurunun aracını kundaklayan şüpheli tutuklandı
Editörün Seçimi
Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi