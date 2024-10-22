Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ekim 2024 06:55
Gaziantep Şehir Hastanesi Becayiş

Fizyoterapist olarak gaziantep şehir hastanesinde çalışıyorum. Abdülkadir yüksel dh veya cengiz gökçek dh bünyesinde şehir hastanesine becayiş düşünen varsa ulaşabilir.

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı pdc güncelleme ne zaman yapılıyorAyni unvan ile hizmet birlestirmeSağlık Bakanlığı Gih Sınıfı İl içi tayin hakkı2025 ocak iller arası Aatama4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline direkt geçiş Dil konuşma terapisiAlt bölge tayini dilekçesi kaç günde belli oluyor?

Sözlük

ekseriyet 3 İlmi sima veya fizyonomi nedir 6 geceye bir şiir bırak 1 hımm ok 1 İkiyüzlü insanlar 3 sözlük yazarlarını bir yerde toplayıp yemek vermek 1 Horozlu şeker 2 Meyveli yoğurt aşkına 1 kolay gözüküp zor olan şeyler 1 sorması ayıp olmasın da 3

Son Haberler

En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlarSağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!Annesini ve anneannesini öldürdü, babasını ağır yaraladıŞanlıurfa'da evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandıBaşka bir bakım istasyonunda geçici görevlendirilen yol sürveyanının harcırah yanında turne tazminatı talebi reddedildi

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi