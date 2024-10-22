Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ekim 2024 10:00
Tıbbi Sekreter Ünvan Değişikliği Sınavı

Merhaba Tıbbi sekreter ünvan değişikliği 2023 çıkmış sorularını nasıl bulabilirim. Ayrıca gysakademi sitesinde sınav için online platform açılmış. Kullanan var mı?

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