Nakil veya tayin kaç yıl ? Sözleşmeliden kadroya geçiş

arkadaslar merhaba 28 kasım 2022 den önce sözleşmeli olarak memurluğa başladım ilerleyen süreçte kadroya geçtim . Kurumlar arası Nakil veya tayin olmak için her türlü 4 yılmı bekliyoruz . Bazı yerlerde 28 kasımdan önce başladıysan 1 yıl çalıştıktan sonra olabilir diyor ayrıntılı bilen var mı?

arkadaslar merhaba 28 kasım 2022 den önce sözleşmeli olarak memurluğa başladım ilerleyen süreçte kadroya geçtim . Kurumlar arası Nakil veya tayin olmak için her türlü 4 yılmı bekliyoruz . Bazı yerlerde 28 kasımdan önce başladıysan 1 yıl çalıştıktan sonra olabilir diyor ayrıntılı bilen var mı?