Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


22 Ekim 2024 10:05
Nakil veya tayin kaç yıl ? Sözleşmeliden kadroya geçiş
arkadaslar merhaba 28 kasım 2022 den önce sözleşmeli olarak memurluğa başladım ilerleyen süreçte kadroya geçtim . Kurumlar arası Nakil veya tayin olmak için her türlü 4 yılmı bekliyoruz . Bazı yerlerde 28 kasımdan önce başladıysan 1 yıl çalıştıktan sonra olabilir diyor ayrıntılı bilen var mı?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Ekim 2024 10:41

Bakanlık bunun cevabını vermiş. Sondan ikinci paragrafı okuyunuz.

https://www.csgb.gov.tr/haberler/kamudaki-sozlesmeli-personelin-kadroya-gecirilmesini-iceren-kanun-teklifi-meclis-ten-gecerek-yasalasti/


RushBerry40
Aday Memur
22 Ekim 2024 10:51
Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edebilecekler. 458 bin 615 sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olacak. şöyle bi ibare var hocam burda 1 yıl diyor ama kurumdakiler 4 diyor anlayamadım
hsnd, 34 dk. önce

Bakanlık bunun cevabını vermiş. Sondan ikinci paragrafı okuyunuz.

https://www.csgb.gov.tr/haberler/kamudaki-sozlesmeli-personelin-kadroya-gecirilmesini-iceren-kanun-teklifi-meclis-ten-gecerek-yasalasti/


hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Ekim 2024 10:54

Kurumlar bazen yanlış yorumluyor böyle mevzuatları. Kurumunuzdan çalışma bakanlığından ya da personel ve prensipler genel müdürlüğünden görüş istemelerini talep edin. Bakanlığın sitesinde yazan bu ancak farklı bir durum var mı bilmiyorum. Normalde 1 yıl diyor.

RushBerry40, 24 dk. önce
Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edebilecekler. 458 bin 615 sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olacak. şöyle bi ibare var hocam burda 1 yıl diyor ama kurumdakiler 4 diyor anlayamadım
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