Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ekim 2024 11:30
aktif .deprem bolgesine tayin hakki

şuanda aktif deprem bölgesine tayin isteye biliyormuyuz hastanede böyle bi bilgi dolaşıyor varmı bilgisi olan arkadaşlar

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