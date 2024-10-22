KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


22 Ekim 2024 12:28
DGS EK TERCİHLERİ NEDEN BAŞLAMIYOR?

AUZEF sınavları 2-3 kasımda başlayaca dgs ek tercihleri hala başlamadı. Sayın editörlerimizden bu konuyu gündeme getirmelerini talep ediyoruz.

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