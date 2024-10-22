Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ekim 2024 12:36
promosyon güncellemesi hakkına düşüncelerinizi bekliyorum

sizce eylülde promosyon durumu ne olur miktar olarak düşünceleriniz nelerdir

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