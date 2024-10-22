Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ekim 2024 13:21
Kariyer basamakları başvuruları.

Bu senenin uzman baş öğretmenlik kılavuzu ne zaman yayınlanacak acaba bilgisi olan varmı arkadaşlar


Mduroy
Aday Memur
22 Ekim 2024 13:34

Birkaç hafta içinde kılavuz yayınlanır. Kasım boyunca eğitim videoları izlenir.


Seyyahh49
Aday Memur
22 Ekim 2024 14:36

Birkaç hafta ?bi hafta sonra kasim ayina giriyoruz hocam bu hafta kesin aciklanmasi lazim 5 gun oldu resmi gazetede yayinlanali

Mduroy, 1 saat önce

Birkaç hafta içinde kılavuz yayınlanır. Kasım boyunca eğitim videoları izlenir.

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