Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ekim 2024 14:45
2025 yılında yapılacak promosyon ihalesinde sizce hangi bankanın kazanmasını istersiniz

bana göre halkbankası olsun isterim


fatpın
Şef
22 Ekim 2024 15:45

Bu sorunun cevabi belli̇ vakifbank devam eder kamu bankalari yi̇ne toplu yapilan i̇haleleri̇ alir

sağliik bakanliği zi̇raat

meb halk bankasi

adalet bakanliği ve i̇ç i̇şleri̇ vakifbank

özel bankalar alamaz

sadece i̇l ve i̇lçe bazinda yapilanlari alabilir

diye düşünüyorum

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