Arkadaşlar Selam,

Böyle bir haber gördüm.

Habere göre "paylı satış modeli," bir gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından satın alınmasını mümkün kılan bir sistem. Mesela, bir evi satın almak istiyorsun ama tek başına bütçen yetmiyor. Bu durumda paylı satış modeli devreye giriyor ve seninle birlikte aynı evi birkaç kişi daha satın alabiliyor. Yani örneğin, değeri 10 milyon olan bir evin ederine göre paydaş sayısı değişiyor, sen sadece alacağın kiraya bakıyorsun gerisini şirket hallediyor zaten.

Burada önemli olan şu evi alan 10 kişinin her birinin, o evdeki mülkiyet payı belli. Herkes kendi payı oranında mülkün sahibi oluyor. Bu model, özellikle yüksek konut fiyatları karşısında insanların mülk edinmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Hem yatırım yapmış oluyorsun, hem de büyük bir mülkiyet maliyetine tek başına katlanmak zorunda kalmıyorsun.

Bu model, gayrimenkul yatırımını daha erişilebilir hale getiriyor, çünkü insanlar daha küçük bir bütçeyle, mülkiyetten pay sahibi olabiliyor.

Bu yatırım modelinin Sinpaş gibi Bilinen ve güvenilir bir firma tarafından uygulamaya geçmesi de ayrıca cezbetti diyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce mantıklı mı?