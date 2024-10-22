Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ekim 2024 15:25
Promosyon borcu çıkarılabilir mi?

Herkese selamun aleyküm.2022 de halkbankasindan promosyon aldim ,geçen sene tayinim çikti orasida vakıfla çalıştığı için vakıf bana 20 k promosyon verdi.Üstünden bir sene geçti şimdi halkbankasi beni arıyor borcunu vermessen seni icraya ve mahkemeye vereceğiz diye.Şimdi borcu ödeyecem lakin böyle bir hakları var mı ,sanki tayine gidersen promosyon borcu iptal oluyor diye bir yazı atmışlardı geçen sene ?


Küçük polis
Şef
22 Ekim 2024 15:44

Evet isteyebilir. Orada halkbank ile çalıştığınız süreyi düşüp geri kalan meblayı talep edebilir. Sizin söylediğiniz emekli olanlar için geçerli diye biliyorum.

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