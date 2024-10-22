Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ekim 2024 16:00
Sgk prim ödeme gün sayısı neden düşer?

geçen ay e-devlet çalışma hayatım bölümünden baktığımda prim ödeme gün sayısı 11365 gözüküyordu bu ay baktığımda ise 9212 gün gözüküyor. yıllardır 11365 ti bu ay ilk kez böyle oldu. sigorta başlangıç 1995 yılı girişli 452 gün mesleğe başlangıç 2000 yılı neden böyle rakamlar değişti bilgisi olan varmı


Berkem1176
Memur
22 Ekim 2024 16:07
bilgisi olan varsa paylaşabilir mi acaba
Toplam 1 mesaj

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