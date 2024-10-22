Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ekim 2024 16:25
8 yıla 1 kademe verilmesi hususunda ?

Merhabalar. E devlet üzerinden HİTAP ı kontrol ettiğimde Kıdem Aylığı Hizmet Süresi 7 Yıl 2 Ay 24 Gün; Emekli Keseneği Esas Aylığı Süresi 7 Yıl 11 Ay 4 Gün görünüyor. 8 Yıla 1 kademe verilmesini sağlayan süreç hangisi İnsan Kaynakları görüş alıp dönelim dedi çok donanımlı değiller maalesef. 657 ye bakılınca ise sadece 8 yılı dolduran memur diyor bi açıklama yapılmamış hangisi olduğunu bilen var mı ?


mimarmuhendis
Şef
22 Ekim 2024 16:27

Bu arada bu hizmetler toplamı özel sektör, sözleşmeli çalışılan süre ve memuriyet süresi karışık. Hizmet birleştirme yapmam sonucu elde edilen sürelerdir.


E.Kayı Han
Editor
22 Ekim 2024 16:30

Emekli keseneği esas aylığını değil kıdem aylığı hizmet süresini baz almaları lazım. Memur olarak (sözleşmeli dahil) bir fiil çalışma süresini baz alacaklar.

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