8 yıla 1 kademe verilmesi hususunda ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Asgari Ücrete %50 Zam İddiası!Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?memurlarda yaş haddinden dolayı zorunlu emeklilik yaşı yükseltilsin (mi) ?Memur ve Kamu işçici Kredimi yapılandıramayacak mıyım?İş yoğunluğu2828 ile hizmetli memur olan ne yapacak?İcra konusunda yardım almak istiyorum8 yıla 1 kademe verilmesi hususunda ?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi