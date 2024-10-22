Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


22 Ekim 2024 16:38
Vatan gidiyor! Millet mahvoluyor!

22 Ekim 2024 Salı günü; ülkemizde teröristbaşı bebek katilinin, GAZİ MECLİS'e davet edildiği ve aklımızdan asla silinmeyecek olan kara bir gün olarak tarihe geçmiştir. Gençliğe Hitabe'deki "Bir gün..." sanırım bugündür.


E.Kayı Han
Editor
22 Ekim 2024 17:03

Konu Adalet Bakanlığı forumundan siyasi, tarihi ve dini konular forumuna taşındı.

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