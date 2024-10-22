Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


22 Ekim 2024 16:57
Kariyer kapısı tebligat

Herkese merhaba arkadaşlar. Kültür Ve Turizm Bakanlığına evraklarımı teslim ettim beklemedeyim. Personel müdürlüğüne gittim geçen hafta, dosyalarım emniyetten kuruma ulaşmış, işlemler tamamlandığında size tebligat gelecek dendi.

Kariyer kapısından ya da başka bir yerden durumu takip edebilir miyim, bilgisi olan var mı?

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