Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ekim 2024 17:58
lutfen yardim edin
ben hemsireyim istemedigim bir sekilde yerim degisti 6-7 ay oldu yer degisikligi dilekcesi verdim bashemsireyle konustum kac kez ama yerim degismedi bundan sonraki asamada ne yapabilirim nereye basvurabilirim ben istemedigim bi yerde calistigim icin psikolojik olarak cok zorlaniyorum

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