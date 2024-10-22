lutfen yardim edin

ben hemsireyim istemedigim bir sekilde yerim degisti 6-7 ay oldu yer degisikligi dilekcesi verdim bashemsireyle konustum kac kez ama yerim degismedi bundan sonraki asamada ne yapabilirim nereye basvurabilirim ben istemedigim bi yerde calistigim icin psikolojik olarak cok zorlaniyorum

ben hemsireyim istemedigim bir sekilde yerim degisti 6-7 ay oldu yer degisikligi dilekcesi verdim bashemsireyle konustum kac kez ama yerim degismedi bundan sonraki asamada ne yapabilirim nereye basvurabilirim ben istemedigim bi yerde calistigim icin psikolojik olarak cok zorlaniyorum