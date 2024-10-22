Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ekim 2024 18:28
(zabit)katip maasi hakkında ( soru)
öncelikle hayırlı aksamlar diliyorum, aramizda katip olan varsa yardimci olabilirmi? ben katip olmak istiyorum ve maasi merak ediyorum her kaynakta farklı gozukuyor genelde 30-35bin gozukmekte ancak memurlar.net yani bizim forumda 46 bin gozukmekte (ekran goruntusu icin -> https://imgyukle.com/i/CL1SZ1) hangisi dogru?

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