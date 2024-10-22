Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ekim 2024 18:42
İcra Dosyaları Kapandıktan Sonrası?

11 tane icra dosyam vardı ve hepsini kapatmış bulunmaktayım. Özel bir bankadan maaş alıyorum. İcralık olanların 5 yıl bankalarla çalışamayacağını okumuştum. Herhangi bir bankadan kredi, kredi kartı ve ek hesap kullanabilir miyim? Bir süre beklemem gerekir mi? Kredi notum düşükken bankayla çalışabilir miyim? Bu konular hakkında bilgisi veya tecrübesi olanlar yardımcı olabilir mi?

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