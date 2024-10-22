Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ekim 2024 19:44
Asalet tastik edilmemesi

Arkadaşlar merhaba asaletim tastik olmadı hala devam eden bş soruşturmam var iki yılın dolmasına 4 ay kaldı soruşturmanın bitmemesi halinde nası bi yol izlemem gerekiyor ve zaman dolarda ilişiğim kesilirse nasıl bi süreç beni bekliyor bi bilgi verir misiniz yardıma ihtiyacım var

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