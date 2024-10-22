Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ekim 2024 19:51
Ebys

Arkadaşlar yakın zamanda okula hizmet birleştirme için dilekçe vereceğim ama ebysye bizim erişim imkanımız yok, işlemin ilçeden takibini yapabilmek adına evrak numarasını nereden görebilirim ? Önceden dysye işleniyordu oradan görüyorduk.Şimdi nasıl bakabilirim


Sevdim-Seni
Genel Müdür
22 Ekim 2024 20:26

aynı şey, ha dys ha ebys

ilçeye giden evrakın numarasını müdür yardımcısına sor söylesin, sonra ilçeden takip edersin.

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