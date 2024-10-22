Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Ekim 2024 19:58
TPAO

TPAO sonuçları açıklandı arkadaşlar. Gelişmeleri takip etmek için Telegram kanalı kuruldu. Özelden yazın ekleyeyim.

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