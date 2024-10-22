Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ekim 2024 20:25
X?te Akif isimli kullanıcı
emniyetsenden olduğunu belirten kullanıcı torba yasada güzel haberler var diye paylaşım yaptı. çalışma saatleri mi acaba ?

umtblc
Memur
22 Ekim 2024 20:37

Memleket elden gidiyo sen daha çalışma saati diyorsun


thekonsti
Aday Memur
22 Ekim 2024 20:42
arkana yaslan teşkilata bak
umtblc, 32 dk. önce

Memleket elden gidiyo sen daha çalışma saati diyorsun


umtblc
Memur
22 Ekim 2024 20:44

Sen arkanı yaslan kardeş. ben yaslanamıyorum, birçok meslektaşımı bizzat şehit olarak defnettikten sonra malesef yaslanamıyorum. sana iyi yaslanmalar

thekonsti, 27 dk. önce
arkana yaslan teşkilata bak

thekonsti
Aday Memur
22 Ekim 2024 20:46
elinden sandığa gidip oy kullanmak dışında bir şey gelmeyeceği için arkana yaslanmanı tavsiye ediyorum sayın meslektaşım. boşuna stres yapma diye söylüyorum
umtblc, 25 dk. önce

Sen arkanı yaslan kardeş. ben yaslanamıyorum, birçok meslektaşımı bizzat şehit olarak defnettikten sonra malesef yaslanamıyorum. sana iyi yaslanmalar

Toplam 4 mesaj

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