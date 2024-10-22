Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ekim 2024 20:58
Alkollü iken silah ile kendini yaralama

Selamün aleyküm.. istirhatli günümde alkollü iken dolu olarak taşıdığım silahım malesef biranda patladı (MEVKİ X KÖYÜ KIRSALI )elimde kalıcı hasar oluştu hastaneye kendi imkanlarimla geçtim TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAKTAN 5 YİL ERTELEME ALDİM.

muhakkike 1 hafta önce ifade verdim daha önce hiç adlı ve idari cezam yok

İdari olarak hangi suçları işlemiş oluyorum ve ne kadar ceza alırım bilen arkadaşların yorumlarını bekliyorum


Android60
Genel Müdür
23 Ekim 2024 03:25

10 ay kıdem tenzili silahı ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeni ile kendini yaralamak, Trafik güven liğini tehlikeye sokaktan 6 ay kıdem tenzili hizmet dışında polisin saygınlıgını sarsmak cezan yoksa 1 alt cezaları alırsın

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