Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ekim 2024 20:58
Alkollü iken Silahla yaralandim

Selamün aleyküm.. istirhatli günümde alkollü iken dolu olarak taşıdığım silahım malesef biranda patladı (MEVKİ X KÖYÜ KIRSALI )elimde kalıcı hasar oluştu hastaneye kendi imkanlarimla geçtim TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMAKTAN 5 YİL ERTELEME ALDİM.

muhakkike 1 hafta önce ifade verdim daha önce hiç adlı ve idari cezam yok

İdari olarak hangi suçları işlemiş oluyorum ve ne kadar ceza alırım bilen arkadaşların yorumlarını bekliyorum

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret atamasıİçişleri Bakanlığı torba yasa Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolsan'a üye olmak mantıklı mı?Üniversite borçlanmasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler27 Aralık 2024 açığa alınanlarİcralık polisler2025 Ocak ayı zam beklentisi527 hakediş tarihi

Sözlük

ekseriyet 3 çok şükür dediklerimiz 3 Yavuz Engin 2 kırklar dağı 1 masuniyet 1 supporters 1 kendini bir şey zannetme 1 san sebastian cheesecake 1 eti puf 4 Komik ve eğlenceli kızlar 1

Son Haberler

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdüDiyarbakır'da korkunç cinayet: Sokakta silahla kovaladığı eski eşine kurşun yağdırdıYenidoğan çetesi, skandalına ilişkin verilen araştırma önerisi reddedildiSüper Lig'deki 19 kulübün 9'u PFDK'lik olduYunus Akgün hakaretten PFDK'ya sevk edildi

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi