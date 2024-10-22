Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Ekim 2024 20:58
4/B ve Kit Atamalarında Yasaklama

Halihazırda 4/b personel olarak calısmaktayken KİT kurumuna atanıp, evrak teslim edip 4/B den istifa etmemek ve Kite iş başı yapmamak durumunda, 4/B li çalışmaya devam etmemde sorun oluşur mu yoksa kardeşim sen KİT kurumuna atanmışsın ve göreve başlamamışsın bu doğrultuda hala calısmakta oldugun 4/B li kurumda da çalışamazsın diyerek iş aktinin feshedilmesi söz konusu olur mu ?

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