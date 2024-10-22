Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ekim 2024 21:10
Best fon önerileri

arkadaşlar araştıran vardır hangisine başvursam nasıl oluyor bilgi verirmisiniz


police-izmir-
Aday Memur
22 Ekim 2024 21:32
Katılım fonu al, agresif yada dış kira. Orta vadede en çok kazandırır, faizden de çok kazandırır hemde faize bulaşmamış olursun.

Kadir-29
Şef
22 Ekim 2024 22:46
eğer sürekli takip yapamam diyorsan %50 altın %50 hisse yap arkana yaslan

Burak Eker67
Daire Başkanı
23 Ekim 2024 08:59

fonlardan birini altın fonu yapmalısın


ozerrrr
Şube Müdürü
23 Ekim 2024 11:33
agresif değişken, altın, hisse senedi

İskoli
Aday Memur
23 Ekim 2024 11:56
değişken ve katılım
Toplam 5 mesaj

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