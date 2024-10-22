Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


22 Ekim 2024 21:12
Yenidoğan Çetesi ve Faaliyetleri Önergesi AKP ve MHP tarafından Reddedildi

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan önemli bir konu araştırılsın önergesi yine işine gelmeyenler tarafından reddedildi. Tıpkı 2009 da Gülen Cemaati araştırılsın, 2016 da Fetönün siyasi ayağı araştırılsın önergelerinde olduğu gibi bunu da reddettiler.

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