Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
22 Ekim 2024 21:23
PDC doluluk oranı

PDC doluluk oranını öğrenmek için il sağlık müdürlüğünü aradım bu bilgiyi paylaşamadıklarını ilettiler, bunu öğrenmenin başka yolu yok mu?


kzbn3
Aday Memur
22 Ekim 2024 22:43
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı pdc güncelleme ne zaman yapılıyorÇok acil!!! Jandarmadan Sağlık Bakanlığına Geçiş Hk.Ayni unvan ile hizmet birlestirmeSağlık Bakanlığı Gih Sınıfı İl içi tayin hakkıYaşlı Bakım Atamaları 65 puana düşer mi?4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline direkt geçiş Dil konuşma terapisi2025 ocak iller arası AatamaAlt bölge tayini dilekçesi kaç günde belli oluyor? Aynı anda birden fazla cihazla çalışmak bilgisi olan

Sözlük

bukra 1 şekersiz çay 2 Ayten. 5 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 17 Zerengökçe 8 entry silinmesi 5 Fethullah Gülen 4 akşama ne yemek yapsam 8 Kadına göre adamlık tanımı 1 sözlüğe takılıp uykuyu unutma sorunsalı 1

Son Haberler

Halkbank'tan dava açıklaması: Temyize dair tüm yasal haklarımızı kullanacağızGülen'in ölümünün ardından 119 hesap kapatıldı'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kurulduAntalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi