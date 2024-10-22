Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ekim 2024 22:24
Eski görev yerine tayin

İzmir Karaburunda 2 yıl görev yaptım,mecburiyetten aile bütünlüğü mazeretiyle Diyarbakır?a tayin istedim. Duyarbakırdaki görev sürem bittiğinde eskiden çalıştığım yere geri tayin isteme ihtimalim olur mu &#128532;


Brse
Aday Memur
22 Ekim 2024 22:25

Evet var. Çünkü büyükşehir sorun yok. Sark a gidip eski yerine dönen çok kişi var

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