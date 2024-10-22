Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


22 Ekim 2024 23:15
Eviews 12 Regresyon Analizi Hk.

Merhaba arkadaşlar, Eviews 12 programında çoklu regresyon analizi yapmak için bağımlı ve bağımsız değişkenleri seçip "Open" üzerinden "Equation" seçeneğine tıkladığımda şu uyarıyı alıyorum: "Bağımlı değişkeni kategorik dummies'e dönüştürün!" Bu durumu nasıl çözebilirim?

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