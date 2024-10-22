Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ekim 2024 23:17
Auzef Görevli Ücretleri - 2024

auzef görevli ücretlerinin güncel halini bilen varsa yardımcı olabilir mi eskisi gibiyse onaylamıcam


Fatih TURAB
Aday Memur
23 Ekim 2024 00:14
başkan 530, gözetmen 470 maalesef hocam.
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