Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 10:35
Şu "basın mensuplarının "kulağını çekmeliler .

Neden böyle diyorum:Adamlar 4 sene üniversite üniversite okumuş.Türkçemizi doğru yazamıyorlar.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2024 10:37

"Narin cinayeti soruşturması ",yazacak;"Narin cinayeti",yazıyor.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2024 10:39

Haberlerin içeriğine değil de,yazım yanlışlarına yadal müdahaleler yapılmalı.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2024 10:41

Haberci olacak ,Türkçemizi doğru okuyup,yazamıyor.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2024 10:45

Az önce birşey okudum.Başlık yanlış yazıldığı için ,ben de yanlış anladım.Sorsan 4 yıllık üniversite mezunudur,yazan kişi.


gazanya
Daire Başkanı
23 Ekim 2024 10:49

Kesinlikle haber içeriklerine müdahale edilmesi tarafftarı değilim.Basın özgürlüğünden ve düşünce özgürlüğünden yanayım.

Toplam 5 mesaj

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