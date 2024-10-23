Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 10:39
2023 Yılında gelen kadroya geçmedim bu sene geçiş için dilekçe gönderdim red edildi

2023 Yılında gelen kadroya geçmedim bu sene geçiş için dilekçe gönderdim red edildi bu durumu yaşayan varmı itiraz etsek bi sonuç çıkarmı arkadaşlar. o zaman cumhurbaşkanı hatırladığım kadarıyla geçmek isteyenin hakkı saklı kalacak şeklinde söylemi vardı. ama red gerekçesi bir aylık süreçte sözleşmeliden kadroya geçmek istemediğime dair dilekçemin olması sebebiyle red edilmiş.

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