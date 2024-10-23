Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 10:51
Sözleşmeli personel icralık olursa memurluktan atılma durumu

arkadaşlar sözleşmeli personel 3 ayrı bankadan icralık olursa işten atılma durumu varmı .. bildiğim kadarıyla kınama veriliyor ama 3 banka olduğu için bir üst ceza durumu varmı yokmu her banka ayrı ayrı irca tebliği gönderdiğinde kurum her seferinde ayrı disiplin dosyası mı açıyor yoksa hepsi bir dosyamı bilgisi olan varsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

2025 yılında yapılacak promosyon ihalesinde sizce hangi bankanın kazanmasını istersinizVakıfbank promosyon güncellemesiVakıfbanktan İcralık Olanlar YardımOcak zammı ?İcra hakkında soruşturmaAdalet bakanlığı CTE İstifaDaldan dalaHavuz tayini hk.Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Cezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkı

Sözlük

günaydın sözlük 3 Yemek yaparken dans etmek 1 umut akyürek 1 Claire Fraser 8 Çay nasıl içilir? 5 sözlükten sorumlu editör 5 Kaju 1 Bugün olanlar 4 velev ki 1 mikroçip 1

Son Haberler

İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştüFETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyorİsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 BM çalışanı öldüSavunma sanayisine mühendis yetiştirecek programa kontenjanın 20 katı başvuruİşte MEB'in '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yazısı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi