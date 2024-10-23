Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


23 Ekim 2024 11:17
Haftada sekiz gün olmalıdır.

yaz kış saati konuşulurken haftaya bir gün daha eklemek yeterlidir. o ise salı ertesidir.

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuRepertuardanKelime Oyunuİçinden Geçeni SöyleKendine hoş geldinSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeBir Sayfa ...Şu an ne dinliyorsunuz?

Sözlük

Zerengökçe 8 kapadokya 1 ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 22 sanal sevgili 2 Boyun tutulması yaşıyorum 7 bukra 1 gebermek 2 cahilsavar 1 Dünya nasıl bir yer. 8 sorması ayıp olmasın da 1

Son Haberler

İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştüFETÖ'de elebaşı Gülen'in yerine geçme kavgası tırmanıyorİsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 2 BM çalışanı öldüSavunma sanayisine mühendis yetiştirecek programa kontenjanın 20 katı başvuruİşte MEB'in '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yazısı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi