Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 11:24
Ocak zammı ?

Ocak zammı tahmini olarak sizce ne olur?


Bakırkoyzabitkatibi
Aday Memur
23 Ekim 2024 11:55

%9,5


farelikoyunnincası
Aday Memur
23 Ekim 2024 11:55

45


Memur bayan
Aday Memur
23 Ekim 2024 12:22

15


üyeahmet
Aday Memur
23 Ekim 2024 12:24

en fazla %10 olur gibi

Toplam 4 mesaj

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