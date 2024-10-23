Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ekim 2024 11:36
Deprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayini

Arkadaşlar tayin isteyen oldu mu? Ben isteyeceğim. Yapan varsa yardımcı olabilir mi?

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