Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 11:46
İnfaz Koruma ve Zabıt Katibi

Öncelikle merhaba, ben ortaöğretim(P94) KPSS den 76.19 aldım. Güncel olarak Q klavye üzerinde resmi metinde 3 dakikada 160 doğru kelime yazıyorum ve klavye sertifikam var. 2025 de olacak katiplik ve infaz koruma alımları için nerelere başvurmalıyım? Bu puanla şansım var mı?


farelikoyunnincası
Aday Memur
23 Ekim 2024 11:56

Nerede torpilin varsa orada.


üyeahmet
Aday Memur
23 Ekim 2024 12:30

zabıt katibiyim ama infaz koruma memurluğunu tercih edin derim. Hem maaş biraz daha yüksek diye biliyorum. hem de vardiya sistemi çalışma saatleri falan daha iyi oluyor. 1 gün işe gidip 2 gün gitmeme gibi bulunduğun yerde ayarlama yapılabiliyor. Alım ilanı yayınlanınca da nereye daha çok alım varsa oraya başvurmanı öneririm, şansını artırmış olursun.

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