Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ekim 2024 12:37
2024/1 istifa sonrası açıktan yerleşenler çksy

Arkadaşlar 2024/1 istifa sonrası açıktan atama ile yerleşmiş bulunuyoruz çksy ne zaman düşeriz ben takip edemiyorum bilgilendirirmisiniz ne aşamada ne zaman sonuçlanır teşekkür ederim


malikane.1999
Şef
23 Ekim 2024 13:16
Dm den mesaj atar mısınız
Toplam 1 mesaj

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