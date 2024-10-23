Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ekim 2024 13:27
Özel Eğitim Öğretmenliği uzaktan okunabilir mi

Açıköğretimde özel eğitim öğretmenliği okumak istiyorum da mümkün mü bu acaba?


ogretmenciik
Aday Memur
23 Ekim 2024 13:30

Bilen birisi yazaraa çok mutlu olurum.


Mduroy
Aday Memur
23 Ekim 2024 13:59

Okunmaz. Mümkün değil.

ogretmenciik, 4 saat önce

Bilen birisi yazaraa çok mutlu olurum.


ogretmenciik
Aday Memur
23 Ekim 2024 14:02

Sertifika ile olur mu?

Mduroy, 3 saat önce

Okunmaz. Mümkün değil.


Mduroy
Aday Memur
23 Ekim 2024 14:08

Sertifika programı yok. Üniversite sınavına girip özel eğitim öğretmenliğini kazanıp okuman gerekli.

ogretmenciik, 3 saat önce

Sertifika ile olur mu?


ogretmenciik
Aday Memur
23 Ekim 2024 14:35

İntetnette var diye yazıyor ama

Mduroy, 3 saat önce

Sertifika programı yok. Üniversite sınavına girip özel eğitim öğretmenliğini kazanıp okuman gerekli.


Mduroy
Aday Memur
23 Ekim 2024 16:25

O tarz şeylere inanmayın.

ogretmenciik, 2 saat önce

İntetnette var diye yazıyor ama

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